Минобороны РФ: Лагерь в сирийской Хасаке больше полугода используют для подготовки боевиков

Москва, 16 декабря. Лагерь беженцев в провинции Хасака в Сирии больше полугода используется международной коалицией, возглавляемой США, для подготовки боевиков, сообщили в субботу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Такая информация была получена от сирийских беженцев, которые возвращаются в освобожденные от ИГ1 (запрещенная в РФ организация) районы.

«По информации возвращающихся в освобожденные от ИГИЛ1 районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется «международной коалицией» в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — цитирует сообщение Центра РИА Новости.

Отмечается, что большинство боевиков раньше были членами разгромленных правительственными войсками Сирии террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ).

Как ранее заявил Минобороны РФ, в октябре при поддержке США из Ракки беспрепятственно выехали более 400 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.