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Минобороны РФ: Лагерь в сирийской Хасаке больше полугода используют для подготовки боевиков
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    Минобороны РФ: Лагерь в сирийской Хасаке больше полугода используют для подготовки боевиков

    9:08  16 Декабря 2017  /обновлено: 9:08  16 Декабря 2017
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    Минобороны РФ: Лагерь в сирийской Хасаке больше полугода используют для подготовки боевиков

    Москва, 16 декабря. Лагерь беженцев в провинции Хасака в Сирии больше полугода используется международной коалицией, возглавляемой США, для подготовки боевиков, сообщили в субботу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

    Такая информация была получена от сирийских беженцев, которые возвращаются в освобожденные от ИГ1 (запрещенная в РФ организация) районы.

     «По информации возвращающихся в освобожденные от ИГИЛ1 районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется «международной коалицией» в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии», — цитирует сообщение Центра РИА Новости.

    Отмечается, что большинство боевиков раньше были членами разгромленных правительственными войсками Сирии террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ).

    Как ранее заявил Минобороны РФ, в октябре при поддержке США из Ракки беспрепятственно выехали более 400 террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #хасака
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