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Новости Сирии
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Политика
Сирия: США продолжают взаимодействовать с террористами в САР
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    Сирия: США продолжают взаимодействовать с террористами в САР

    8:50  16 Декабря 2017  /обновлено: 9:00  16 Декабря 2017
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    Сирия: США продолжает взаимодействие с террористами в САР

    Хасака, 16 декабря. Международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

    Ранее постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин заявил, что Россия обеспокоена присутствием американских военных в Сирии после победы над боевиками ИГ1 (запрещена в России).

    Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские войска будут пресекать вылазки террористов в Сирии в случае необходимости. Захарова констатировала, что в Сирии завершена ликвидация очага мирового терроризма. Она подчеркнула, что решающий вклад в это внесла группировка войск России.

    11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии к местам постоянной дислокации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия
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