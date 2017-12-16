Сирия: США продолжают взаимодействовать с террористами в САР

Хасака, 16 декабря. Международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Ранее постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин заявил, что Россия обеспокоена присутствием американских военных в Сирии после победы над боевиками ИГ1 (запрещена в России).

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские войска будут пресекать вылазки террористов в Сирии в случае необходимости. Захарова констатировала, что в Сирии завершена ликвидация очага мирового терроризма. Она подчеркнула, что решающий вклад в это внесла группировка войск России.

11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии к местам постоянной дислокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.