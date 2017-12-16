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Кадыров рассказал об успешном завершении операции по возвращению двух детей из Сирии
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    Кадыров рассказал об успешном завершении операции по возвращению двух детей из Сирии

    8:45  16 Декабря 2017  /обновлено: 8:45  16 Декабря 2017
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    Кадыров рассказал об успешном завершении операции по возвращению двух детей из Сирии

    Москва, 16 декабря. Двое детей, вывезенных в 2015 году из Чечни в Сирию их отцом, успешно возвращены в РФ. Об этом рассказал в субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

    Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

    «По воле Аллаха наши усилия увенчались успехом — дети возвращены на Родину. И теперь они в полной безопасности», — написал Кадыров.

    По его словам, в субботу в Чечне приземлился самолет из Стамбула с детьми в сопровождении их матери на борту. Операция по возвращению из Сирии десятилетнего Ислама и восьмилетней Танзилы продолжалась около двух месяцев. Ею руководил начальник УМВД РФ по городу Грозный Хасмагомед Кадыров.

    Ислама и Танзилу в 2015 году в Сирию вывез их отец, впоследствии пополнивший ряды террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). Он объявлен в розыск.

    Кадыров также отметил, что в настоящее время из Ирака и Сирии на родину при содействии чеченских властей смогли вернуться около 100 женщин и детей. Он поблагодарил за помощь в проведении операции президента России Владимира Путина и всех, кто в ней был задействован.

    Операция чеченских властей по возвращению из Сирии и Ирака российских детей, попавших на Ближний Восток из-за родителей, вступивших в ИГ (запрещенная в России организация), началась после того, как глава республики Рамзан Кадыров разместил в своих соцсетях сюжет RT о детях из РФ, попавших в приют в Багдаде. Родственники, которые узнавали детей в видеоролике, могли написать по специальному адресу, чтобы обратиться за помощью к Кадырову.

    Ранее, как сообщало URA.RU, Рамзан Кадыров прокомментировал шутку Владимира Путина, сообщив, что чеченцы — пехотинцы российского президента и готовы идти пешком туда, куда он прикажет. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дети #сирия #кадыров
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