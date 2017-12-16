Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ

Киев, 16 декабря. Глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин анонсировал новые ограничительные меры в отношении России. Российские пользователи иронизируют в соцсетях над заявлением чиновника.

«Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов», — сказал Климкин, добавив, что сейчас обсуждается, «каким образом построить систему такого давления».

Пользователи соцсетей активно обсуждают заявление украинского чиновника, иронизируя над их влиянием на экономику России.

«Ну что ж, пойду, бояться стану и расстраиваться. Хорошо, что предупредил, а то могли ведь и не заметить», — пишет Red Anchor.

«А ведь и напугал, бывают же такие страсти на белом свете. 3 года вся страна трясется от их санкций, я так и вовсе из под кровати не вылезаю. Наш комбинат 5 лет назад поставлял продукцию в 30 стран, теперь больше чем в 50. Даёшь санкций, хороших и разных!» — пишет Cyan Leaf.

«Самая нищая страна Европы с самым высоким уровнем коррупции изволит грозить. От ужаса стынет кровь :)», — пишет Армен Гаспарян.

Климкин: Россия уже в феврале столкнется с новой и очень серьезной порцией украинских санкций



Самая нищая страна Европы с самым высоким уровнем коррупции изволит грозить. От ужаса стынет кровь :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 16, 2017

«В рейтинге кидания понтов Украина традиционно занимает третье место после США и КНДР», — пишет V. Zimmerman.

В рейтинге кидания понтов Украина традиционно занимает третье место после США и КНДР — V. Zimmerman (@plotnizky) December 16, 2017

«Почему в феврале?? Так долго из новогоднего запоя выходить будут?» — пишет Сергей Попов.

Почему в феврале?? Так долго из новогоднего запоя выходить будут?? — Сергей Попов (@strjfak) December 16, 2017

Напомним, накануне Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России, срок которых истекает в начале 2018 года, еще на шесть месяцев.