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Политика
Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ
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    Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ

    8:41  16 Декабря 2017  /обновлено: 8:41  16 Декабря 2017
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    Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ

    Киев, 16 декабря. Глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин анонсировал новые ограничительные меры в отношении России. Российские пользователи иронизируют в соцсетях над заявлением чиновника.

    «Вчера Европейский союз продлил санкции… в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, активов российских олигархов», — сказал Климкин, добавив, что сейчас обсуждается, «каким образом построить систему такого давления».

    Пользователи соцсетей активно обсуждают заявление украинского чиновника, иронизируя над их влиянием на экономику России.

    «Ну что ж, пойду, бояться стану и расстраиваться. Хорошо, что предупредил, а то могли ведь и не заметить», — пишет Red Anchor.

    Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ

    «А ведь и напугал, бывают же такие страсти на белом свете. 3 года вся страна трясется от их санкций, я так и вовсе из под кровати не вылезаю. Наш комбинат 5 лет назад поставлял продукцию в 30 стран, теперь больше чем в 50. Даёшь санкций, хороших и разных!» — пишет Cyan Leaf.

    Россияне ответили Климкину на заявление о «серьезной порции» санкций против РФ

    «Самая нищая страна Европы с самым высоким уровнем коррупции изволит грозить. От ужаса стынет кровь :)», — пишет Армен Гаспарян.

    «В рейтинге кидания понтов Украина традиционно занимает третье место после США и КНДР», — пишет V. Zimmerman.

    «Почему в феврале?? Так долго из новогоднего запоя выходить будут?» — пишет Сергей Попов.

    Напомним, накануне Евросоюз принял решение продлить санкции в отношении России, срок которых истекает в начале 2018 года, еще на шесть месяцев.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #санкции #украина #ес
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