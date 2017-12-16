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В ЦВО рассказали, как опыт операции в Сирии будет использован в военной подготовке
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    В ЦВО рассказали, как опыт операции в Сирии будет использован в военной подготовке

    8:20  16 Декабря 2017  /обновлено: 8:20  16 Декабря 2017
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    В ЦВО рассказали, как опыт операции в Сирии будет использован в военной подготовке

    Москва, 16 декабря. При подготовке сил Центрального военного округа в 2018 году опыт операции в Сирии будет максимально использован, заявил в субботу командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

    «Опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения», — приводит его слова РИА Новости.

    Лапин также сообщил, что, в частности, изменится процесс подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки: в следующем году особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в их составе. Командиры рот и батарей посвятят этой работе почти все свое время.

    Ранее начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Александр Новкин рассказал, как опыт боевых действий в Сирии поможет скорректировать учебный процесс курсантов.

    Автор: Алексей Громов
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    #цво #армия #вс рф #военная подготовка
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