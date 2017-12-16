В ЦВО рассказали, как опыт операции в Сирии будет использован в военной подготовке

Москва, 16 декабря. При подготовке сил Центрального военного округа в 2018 году опыт операции в Сирии будет максимально использован, заявил в субботу командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Опыт действий в Сирийской Арабской Республике будет максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения», — приводит его слова РИА Новости.

Лапин также сообщил, что, в частности, изменится процесс подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки: в следующем году особое внимание будет уделено совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в их составе. Командиры рот и батарей посвятят этой работе почти все свое время.

Ранее начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Александр Новкин рассказал, как опыт боевых действий в Сирии поможет скорректировать учебный процесс курсантов.