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Бывший посол США в РФ «шокирован» разговором Путина и Трампа
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    Бывший посол США в РФ «шокирован» разговором Путина и Трампа

    8:00  16 Декабря 2017
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    Бывший посол США в РФ «шокирован» разговором Путина и Трампа

    Москва, 16 декабря. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным не отвечал американским национальным интересам, считает бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

    Такое мнение Макфол выразил в пятницу в интервью телеканалу MSNBC, заявив о своем удивлении в связи с тем, что советники Трампа «разрешили» американскому президенту сделать такой звонок.

    «Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся», — сообщил Макфол.

    Также бывшему послу не понравилось, что в беседе Трамп поблагодарил Путина за положительные высказывания о темпах роста экономики США. Макфол заявил, что в России такие заявления делают специально, чтобы вызвать положительную реакцию американского лидера.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин позитивно оценил экономическую ситуацию в США во время большой пресс-конференции в Москве в четверг. 15 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, в котором, как сообщало URA.RU, главы государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп #макфол
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