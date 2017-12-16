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Эксперты рассказали, какие подарки делают россияне на Новый год
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    Эксперты рассказали, какие подарки делают россияне на Новый год

    7:49  16 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  16 Декабря 2017
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    Эксперты рассказали, какие подарки делают россияне на Новый год

    Москва, 16 декабря. По данным аналитиков, самым популярным подарком на Новый год являются косметика и парфюмерия.

    Компания «Домашние деньги» представила результаты исследования, из которого следует, что около 20% займов клиенты микрофинансовых организаций (МФО) в России перед Новым годом берут на подарки.

    Около 35% россиян в качестве подарка выбирают косметику и парфюмерию, 25% планируют подарить смартфон, порядка 15% — мелкую бытовую технику, 12% респондентов будут дарить одежду или обувь (из них порядка 40% шубу из недорогих мехов), 8% — ювелирные изделия или часы, 5% назвали другие подарки (животные, растения, билеты в театр, книги, коньки, лыжи и др.).

    Средняя сумма запрашиваемого займа составляет 27-30 тысяч рублей. Заемщики планируют потратить 45% полученных денег на подарки, еще 40% — на новогодний стол, порядка 15% — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе).

    Как отмечают аналитики, в канун Нового года количество займов возрастает в среднем на 30% по сравнению с другими месяцами, достигая максимального значения за год.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #новый год #статистика #траты #расходы
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