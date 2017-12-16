В Facebook признали вред социальных сетей

Москва, 16 декабря. Просматривание новостей в социальной сети может причинить вред человеку. К такому выводу пришли исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке.

В статье «Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред», размещенной в блоге компании, они заключили, что пассивное пролистывание новостной ленты может негативно сказаться на психическом здоровье пользователей.

К такому выводу исследователи пришли после ряда экспериментов. В одном из них участвовали студенты Мичиганского университета. Их разделили на две группы: одни студенты читали новостную ленту, другие – переписывались с друзьями и размещали посты. В конце дня настроение тех, кто читал новости, было хуже.

Особенно сильно испортилось к вечеру настроение у участников эксперимента, которые наиболее активно переходили по ссылкам и ставили лайки. Как предположили исследователи, такие результаты связаны с тем, что, читая о других, пользователь соцсети начинает сравнивать себя с ними и обычно не в свою пользу.

Однако отказываться от соцсетей Facebook не призывает: исследователи утверждают, что общение с друзьями и родственниками, наоборот, идет на пользу.

Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал о закрытии самого первого в мире мессенджера AOL Instant Messenger (AIM).