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В Facebook признали вред социальных сетей
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    В Facebook признали вред социальных сетей

    7:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 7:42  16 Декабря 2017
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    В Facebook признали вред социальных сетей

    Москва, 16 декабря. Просматривание новостей в социальной сети может причинить вред человеку. К такому выводу пришли исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке.

    В статье «Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред», размещенной в блоге компании, они заключили, что пассивное пролистывание новостной ленты может негативно сказаться на психическом здоровье пользователей.

    К такому выводу исследователи пришли после ряда экспериментов. В одном из них участвовали студенты Мичиганского университета. Их разделили на две группы: одни студенты читали новостную ленту, другие – переписывались с друзьями и размещали посты. В конце дня настроение тех, кто читал новости, было хуже.

    В Facebook признали вред социальных сетей

    Особенно сильно испортилось к вечеру настроение у участников эксперимента, которые наиболее активно переходили по ссылкам и ставили лайки. Как предположили исследователи, такие результаты связаны с тем, что, читая о других, пользователь соцсети начинает сравнивать себя с ними и обычно не в свою пользу.

    Однако отказываться от соцсетей Facebook не призывает: исследователи утверждают, что общение с друзьями и родственниками, наоборот, идет на пользу.

    Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал о закрытии самого первого в мире мессенджера AOL Instant Messenger (AIM).

    Автор: Алексей Громов
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    #facebook #соцсети #исследование
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