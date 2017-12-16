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Технологии
Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35
Технологии
Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35
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    Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35

    7:22  16 Декабря 2017  /обновлено: 7:22  16 Декабря 2017
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    Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35

    Москва, 16 декабря. Российские офицеры провели инспекцию авиабазы военно-воздушных сил Норвегии Эрланн. В ходе осмотра они познакомились с новыми американскими истребителями-бомбардировщиками F-35A.

    F-35A прибыли в Норвегию около месяца назад. Военнослужащие РФ впервые смогли осмотреть данные самолеты, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В ходе инспекции российским военным рассказали о боевых возможностях истребителей, о том, как готовятся пилоты для F-35A, а также разрешили сделать несколько снимков в рамках режима секретности.

    Инспекция прошла в рамках Венского соглашения, которое было подписано в 2011 году. Согласно документу, 57 стран-членов ОБСЕ имеют право периодически проводить инспекции армий друг друга.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что российская субмарина пятого поколения «Хаски» обрела свой облик: специалисты подготовили аванпроект корабля.

    Автор: Алексей Громов
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    #вооружение #вс рф #f-35 #инспекция
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