Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35

Москва, 16 декабря. Российские офицеры провели инспекцию авиабазы военно-воздушных сил Норвегии Эрланн. В ходе осмотра они познакомились с новыми американскими истребителями-бомбардировщиками F-35A.

F-35A прибыли в Норвегию около месяца назад. Военнослужащие РФ впервые смогли осмотреть данные самолеты, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе инспекции российским военным рассказали о боевых возможностях истребителей, о том, как готовятся пилоты для F-35A, а также разрешили сделать несколько снимков в рамках режима секретности.

Инспекция прошла в рамках Венского соглашения, которое было подписано в 2011 году. Согласно документу, 57 стран-членов ОБСЕ имеют право периодически проводить инспекции армий друг друга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская субмарина пятого поколения «Хаски» обрела свой облик: специалисты подготовили аванпроект корабля.