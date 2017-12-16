Небензя жестко ответил на антироссийское заявление главы МИД Украины в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 16 декабря. Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину рассказывать о ситуации в стране на посвященному этой теме заседании Совета Безопасности.

Накануне Совбез ООН провел министерское заседание по ситуации с КНДР, на котором присутствовали главы дипломатических ведомств и их заместители из пяти стран-членов Совета, а также вице-министр Южной Кореи. Министр иностранных дел Украины в своем выступлении поднял вопрос «продолжающейся оккупации территории Украины страной с ядерным оружием» и «российской военной агрессии против Украины».

Василий Небензя посоветовал Климкину «освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа».

Глава МИД Украины вступил в полемику с постпредом России, заявив, что «речь шла о РФ, нарушившей Будапештский меморандум и разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства, что создало атмосферу безнаказанности и способствовало нынешней ситуации». Он добавил, что председатель СБ ООН, глава МИД Японии говорил о КНДР в контексте нарушения международного права, похищения и незаконных арестов людей и введения санкций. С этих же позиций, по мнению украинского чиновника, можно говорить и об РФ.

Небензя дипломатично завершил полемику, заявив, что не будет вступать с Климкиным в «дискуссию по существу».

«Я рад, что сегодня в зале присутствует много народу, потому что они имели возможность воочию убедиться в неуважении украинской делегации к СБ ООН и другим странам-членам», — завершил постпред.

Напомним, Украина последние два года является непостоянным членом СБ ООН, ее членство истекает 31 декабря.

Как ранее писала газета «Известия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы нарушении Россией гарантии Будапештского меморандума.