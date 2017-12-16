Сирия: глава Пентагона намерен разобраться в инциденте с самолетами США и РФ

Вашингтон, 16 декабря. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон будет разбираться с инцидентом в небе над Сирией, связанным со сближением российских и американских истребителей.

«Я не жду безупречности, но я также и не ожидаю опасных маневров. Так что мы с этим разберемся», — отметил Мэттис.

Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, было ли случившееся ошибкой или отсутствием предварительных договоренностей.

Напомним, что ранее министерство обороны РФ сообщило о том, что 14 декабря в небе над Сирией американский истребитель приблизился к паре российских штурмовиков Су-25, создавая для них помехи. После приближения российского Су-35С американский самолет покинул район.