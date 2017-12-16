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Сирия: глава Пентагона намерен разобраться в инциденте с самолетами США и РФ
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    Сирия: глава Пентагона намерен разобраться в инциденте с самолетами США и РФ

    6:58  16 Декабря 2017  /обновлено: 7:00  16 Декабря 2017
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    Сирия: глава Пентагона намерен разобраться в инциденте с самолетами США и РФ

    Вашингтон, 16 декабря. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон будет разбираться с инцидентом в небе над Сирией, связанным со сближением российских и американских истребителей.

    «Я не жду безупречности, но я также и не ожидаю опасных маневров. Так что мы с этим разберемся», — отметил Мэттис.

    Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, было ли случившееся ошибкой или отсутствием предварительных договоренностей.Сирия: глава Пентагона намерен разобраться в инциденте с самолетами США и РФ

    Напомним, что ранее министерство обороны РФ сообщило о том, что 14 декабря в небе над Сирией американский истребитель приблизился к паре российских штурмовиков Су-25, создавая для них помехи. После приближения российского Су-35С американский самолет покинул район.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #пентагон #су-25
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