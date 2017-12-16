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Западных экспертов напугали российские винтовки, способные пробить бронежилет
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    Западных экспертов напугали российские винтовки, способные пробить бронежилет

    6:30  16 Декабря 2017
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    Западных экспертов напугали российские винтовки, способные пробить бронежилет

    Москва, 16 декабря. Западные эксперты отмечают, что российские снайперы обладают довольно высокотехнологичным оружием, в частности, винтовками, способными пробить бронежилет.

    Сообщается, что винтовка СВДК может поражать цели в тяжелой нательной бронезащите, такой как, например, ESAPI/XSAPI, используемая в настоящее время в американской армии.

    В СВДК используется крупнокалиберный патрон 9,364 мм от охотничьего карабина «Тигр-9». Винтовка может пробить нательную броню на расстоянии 600 м.Западных экспертов напугали российские винтовки, способные пробить бронежилет

    Кроме того, нательную броню способны пробивать и другие винтовки, такие как АСВК и АСВК-М. Специалисты подчеркивают, что российское снайперское оружие в бою может использоваться на всех возможных дальностях стрельбы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #винтовка #бронежилет #свдк
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