Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Военным РФ впервые показали новый американский истребитель F-35
Новороссия
Захарченко объяснил, зачем Киеву нужна война в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарченко объяснил, зачем Киеву нужна война в Донбассе

    6:08  16 Декабря 2017
    428

    Захарченко объяснил, зачем Киеву нужна война в Донбассе

    Донецк, 16 декабря. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киеву нужна война, чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем.

    «Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая», — сказал Захарченко.

    Он отметил, что в связи с этим украинские военные готовят и устраивают провокации на линии соприкосновения.

    Ранее Газета.ру сообщала, что представитель Минобороны России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Андрей Коротков заявил, что Украина создала «дискриминационные условия» работы российских участников группы.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #александр захарченко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть