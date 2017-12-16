Захарченко объяснил, зачем Киеву нужна война в Донбассе

Донецк, 16 декабря. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киеву нужна война, чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем.

«Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая», — сказал Захарченко.

Он отметил, что в связи с этим украинские военные готовят и устраивают провокации на линии соприкосновения.

Ранее Газета.ру сообщала, что представитель Минобороны России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Андрей Коротков заявил, что Украина создала «дискриминационные условия» работы российских участников группы.