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Украина
Саакашвили хочет договориться с Порошенко
Украина
Саакашвили хочет договориться с Порошенко
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    Саакашвили хочет договориться с Порошенко

    5:43  16 Декабря 2017
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    Саакашвили хочет договориться с Порошенко

    Киев, 16 декабря. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости договориться с президентом Украины Петром Порошенко о том, чтобы сохранить страну в единстве.

    «Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну», — сказал политик.

    Также Саакашвили заявил, что не обвиняет украинского главу в пособничестве врагу. Он отметил, что это было бы неправильно.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему стать премьер-министром.

     

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #михаил саакашвили
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