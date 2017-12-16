Саакашвили хочет договориться с Порошенко

Киев, 16 декабря. Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости договориться с президентом Украины Петром Порошенко о том, чтобы сохранить страну в единстве.

«Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну», — сказал политик.

Также Саакашвили заявил, что не обвиняет украинского главу в пособничестве врагу. Он отметил, что это было бы неправильно.

Ранее Газета.ру сообщала, что Саакашвили рассказал, как Порошенко предлагал ему стать премьер-министром.