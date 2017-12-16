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В Австрии сформировано коалиционное правительство
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    В Австрии сформировано коалиционное правительство

    5:23  16 Декабря 2017
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    В Австрии сформировано коалиционное правительство

    Вена, 16 декабря. Коалиционное правительство сформировано в Австрии после внеочередных парламентских выборов.

    Об этом сообщили лидеры Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе.

    Отмечается, что переговоры о формировании кабинета проводились на протяжении 54 дней, в результате чего была разработана программа на ближайшие пять лет.

    Напомним, что внеочередные парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий, прошли в стране 15 октября. Победителем стала консервативная Австрийская народная партия, получившая 31,5% голосов избирателей. Австрийская партия свободы получила 26% голосов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #австрия #правительство
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