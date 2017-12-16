Поветкин победил Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира

Екатеринбург, 16 декабря. Российский боксер Александр Поветкин в пятницу одержал победу над Кристианом Хаммером и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Сообщается, что бой, прошедший в Екатеринбурге, завершился с результатом 120:107, 120:108, 119:108 в пользу россиянина.

Отметим, что сразу после боя Поветкин прошел допинг-контроль. Поединок стал для боксера первым после полного оправдания за нарушение антидопинговых правил, говорится в материале Газеты.ру.