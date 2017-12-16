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Поветкин победил Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира
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    Поветкин победил Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира

    4:44  16 Декабря 2017
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    Поветкин победил Хаммера и стал претендентом на титул суперчемпиона мира

    Екатеринбург, 16 декабря. Российский боксер Александр Поветкин в пятницу одержал победу над Кристианом Хаммером и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Сообщается, что бой, прошедший в Екатеринбурге, завершился с результатом 120:107, 120:108, 119:108 в пользу россиянина.

    Отметим, что сразу после боя Поветкин прошел допинг-контроль. Поединок стал для боксера первым после полного оправдания за нарушение антидопинговых правил, говорится в материале Газеты.ру.

    Автор: Ирина Новикова
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    #бокс #александр поветкин #кристиан хаммер
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