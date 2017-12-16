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Общество
Ростуризм разрешил российским компаниям формировать туры в Египет
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    Ростуризм разрешил российским компаниям формировать туры в Египет

    4:05  16 Декабря 2017
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    Ростуризм разрешил российским компаниям формировать туры в Египет

    Москва, 16 декабря. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафронов заявил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет после подписания договора о возобновлении авиасообщения без получения дополнительного разрешения от Ростуризма.

    В свою очередь, советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева пояснила, что соглашение о возобновлении авиасообщения с Египтом не означает автоматического возобновления продаж туров в Египет.

    «Пока не будет соответствующего указа президента о возобновлении авиасообщения между нашими странами, говорить об этом преждевременно», — подчеркнула Сергеева.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу Минтранс России и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #египет #ростуризм #турагентство
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