Ростуризм разрешил российским компаниям формировать туры в Египет

Москва, 16 декабря. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафронов заявил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет после подписания договора о возобновлении авиасообщения без получения дополнительного разрешения от Ростуризма.

В свою очередь, советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева пояснила, что соглашение о возобновлении авиасообщения с Египтом не означает автоматического возобновления продаж туров в Египет.

«Пока не будет соответствующего указа президента о возобновлении авиасообщения между нашими странами, говорить об этом преждевременно», — подчеркнула Сергеева.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу Минтранс России и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения.