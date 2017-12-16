Сирия: в Грозный доставили двух детей, найденных в одном из лагерей боевиков

Грозный, 16 декабря. В Грозный были доставлены двое детей, найденные в ходе спасательной операции в одном из сирийских лагерей боевиков.

Сообщается, что десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка прилетели в субботу в чеченскую столицу рейсом из Стамбула в сопровождении матери.

Она накануне вылетела в Турцию после того, как детей нашли и перевезли на территорию этой страны. Отмечается, что о судьбе отца детей ничего не известно.

В материале РИА Новости также сообщается, что ориентировочно через неделю в Чечне ожидается прибытие еще более 100 женщин и детей, спасенных в Ираке.