Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу
Новости Сирии
Сирия: в Грозный доставили двух детей, найденных в одном из лагерей боевиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в Грозный доставили двух детей, найденных в одном из лагерей боевиков

    3:45  16 Декабря 2017
    64

    Сирия: в Грозный доставили двух детей, найденных в одном из лагерей боевиков

    Грозный, 16 декабря. В Грозный были доставлены двое детей, найденные в ходе спасательной операции в одном из сирийских лагерей боевиков.

    Сообщается, что десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка прилетели в субботу в чеченскую столицу рейсом из Стамбула в сопровождении матери.

    Она накануне вылетела в Турцию после того, как детей нашли и перевезли на территорию этой страны. Отмечается, что о судьбе отца детей ничего не известно.

    В материале РИА Новости также сообщается, что ориентировочно через неделю в Чечне ожидается прибытие еще более 100 женщин и детей, спасенных в Ираке.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #сирия #грозный
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть