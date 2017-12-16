Эксперт прокомментировал итоги визита польского главы на Украину

Киев, 16 декабря. Руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что отношения между Украиной и Польшей не будут улучшаться, несмотря на встречу президентов двух стран.

«Естественно, трубадуры Банковой постарались максимально накачать, раздуть это событие — показать, что, дескать, почти решены проблемы, которые были в украинско-польских отношениях», — отметил политолог, комментируя визит Анджея Дуды на Украину.

Вместе с тем, он подчеркнул, что, несмотря на позитивные сигналы, такие как сохранение неизменными «черных списков», снятие моратория на эксгумацию поляков и так далее, положительная тенденция в двусторонних отношениях является временной.

«Но, по большому счету, как мне представляется, это временное затишье, а конфликты в украинско-польских отношениях неизбежно продолжатся и в 2018 году, поскольку и там, и там очень мощный националистический тренд во внутренней политике», — пояснил Золотарев.