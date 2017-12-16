Водитель скорой погиб в ДТП с участием лося в Ярославской области

Ярославль, 16 декабря. Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП с участием лося и трех автомобилей на трассе «Холмогоры» в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что лось внезапно выбежал на дорогу и задел автомобиль Suzuki. Животное перебежало на другую сторону дороги, по которой двигалась карета скорой помощи.

От удара «скорую» вынесло на встречную полосу, где и произошло роковое столкновение, с Mitsubishi Pajero, — пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось о ДТП с тремя автомобилями в ХМАО.