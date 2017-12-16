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Водитель скорой погиб в ДТП с участием лося в Ярославской области
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    Водитель скорой погиб в ДТП с участием лося в Ярославской области

    3:12  16 Декабря 2017  /обновлено: 3:12  16 Декабря 2017
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    Водитель скорой погиб в ДТП с участием лося в Ярославской области

    Ярославль, 16 декабря. Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП с участием лося и трех автомобилей на трассе «Холмогоры» в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что лось внезапно выбежал на дорогу и задел автомобиль Suzuki. Животное перебежало на другую сторону дороги, по которой двигалась карета скорой помощи.

    От удара «скорую» вынесло на встречную полосу, где и произошло роковое столкновение, с Mitsubishi Pajero, — пишет Газета.ru.

    Ранее сообщалось о ДТП с тремя автомобилями в ХМАО.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #дтп #скорая #лось #ярославскаяя область
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