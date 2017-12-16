Дешевый и мощный китайский смартфон за 20 тыс. рублей появился в России

Москва, 16 декабря. В России стартовали продажи бюджетного и одновременно мощного смартфона M 6 NOTE от компании Meizu. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российским потребителям новинка обойдется примерно в 20 тысяч рублей. M 6 NOTE доступна в черном, синем, серебристом и золотом цветах, — указывает китайская компания на своей странице в Facebook.

Цена смартфона в России стартует с отметки 17 990 рублей за модели с оперативной памятью 16 гигабайт. На две тысячи дороже стоят модели с памятью 32 ГБ. M 6 NOTE с «оперативкой» 64 ГБ можно приобрести по цене 20 900 рублей, сообщает ТАСС.

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