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Общество
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Пушков прокомментировал позицию стран, выступивших против возвращения РФ в ПАСЕ
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    Пушков прокомментировал позицию стран, выступивших против возвращения РФ в ПАСЕ

    2:48  16 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал позицию стран, выступивших против возвращения РФ в ПАСЕ

    Москва, 16 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с выступлением государств-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы против возвращения России в ПАСЕ.

    «Двадцать стран, которые выступили против возвращения России в ПАСЕ, должны отныне выплачивать ее долю финансового вклада в СЕ. За истерику надо платить», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы от 20 стран выступили против возможного возвращения России в эту организацию. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #алексей пушков #пасе
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