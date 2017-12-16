Пушков прокомментировал позицию стран, выступивших против возвращения РФ в ПАСЕ

Москва, 16 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с выступлением государств-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы против возвращения России в ПАСЕ.

«Двадцать стран, которые выступили против возвращения России в ПАСЕ, должны отныне выплачивать ее долю финансового вклада в СЕ. За истерику надо платить», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы от 20 стран выступили против возможного возвращения России в эту организацию.