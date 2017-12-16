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Общество
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Политика
Вашингтон не намерен нарушать договор РСМД — постпред США при НАТО
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    Вашингтон не намерен нарушать договор РСМД — постпред США при НАТО

    2:12  16 Декабря 2017  /обновлено: 2:12  16 Декабря 2017
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    Вашингтон не намерен нарушать договор РСМД — постпред США при НАТО

    Вашингтон, 16 декабря. Соединенные Штаты не станут предпринимать каких-либо действий, которые нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

    Она отметила «очень серьезное» отношение Вашингтона к своим обязательствам в рамках соглашения РСМД, добавив, что выполнение этого договора будет способствовать стабилизации отношений с Москвой.

    «Мы продолжаем высоко оценивать договор как опору международной безопасности и стабильности не только между США и Россией, но и для наших союзников и партнеров по всему миру», — утверждает Хатчисон.

    Накануне Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за убийства правоохранителей. Об этом сообщал телеканал «360». Хозяин Белого дома выразил тревогу из-за участившихся случаев нападений на полицейских.

    Автор: Cергей свазовский
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