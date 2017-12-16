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Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции вредят экономике Европы
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    Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции вредят экономике Европы

    2:23  16 Декабря 2017
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    Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции вредят экономике Европы

    Братислава, 16 декабря. Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику стран-членов Европейского союза.

    «Я поддержал санкции, так как не хотел разрушать единство Евросоюза», — сказал Фицо, отметив, что в дальнейшем не удастся избежать дискуссий по этому вопросу.

    «Они будут все более сложными и в связи с их негативным влиянием на европейскую экономику», — добавил премьер.

    Также он отметил необходимость развития дружеских отношений между Россией и Евросоюзом.

    Ранее Газета.ру сообщала, что лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России.

    Автор: Ирина Новикова
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    #роберт фицо #антироссийские санкции #словакия
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