Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции вредят экономике Европы

Братислава, 16 декабря. Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику стран-членов Европейского союза.

«Я поддержал санкции, так как не хотел разрушать единство Евросоюза», — сказал Фицо, отметив, что в дальнейшем не удастся избежать дискуссий по этому вопросу.

«Они будут все более сложными и в связи с их негативным влиянием на европейскую экономику», — добавил премьер.

Также он отметил необходимость развития дружеских отношений между Россией и Евросоюзом.

Ранее Газета.ру сообщала, что лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России.