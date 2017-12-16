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Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года
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    Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

    1:55  16 Декабря 2017  /обновлено: 1:55  16 Декабря 2017
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    Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

    Лос-Анджелес, 16 декабря. Журнал Forbes озвучил список пяти актеров, которые в уходящем году принесли кинематографистам наибольший доход. 

    При составлении рейтинга журнал брал в расчет три последних фильма актеров, снятых до 1 июня 2017 года. 

    На вершине рейтинга оказался Джереми Реннер, отличившийся ролью Соколиного Глаза в фильмах о «Мстителях» киновселенной Marvel. Второе место заняла Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Гренджер в «Гарри Поттере».

    По данным издания, за каждый выплаченный Реннеру доллар студии получили в прокате 93,8 доллара. Уотсон — 70 долларов. 

    Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

    Третье место заняла Скарлетт Йоханссон, также ставшая героиней «Мстителей». Фильмы с участием Йоханссон собрали в прокате в 66,4 раза больше ее гонорара. 

    Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

    В пятерку также вошли Эми Адамс и Звездный Лорд из марвеловских «Стражей галактики» Крис Прэтт.

    Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

    Ранее Forbes назвал самым богатым видеоблогером уходящего года Даниэля Миддлтона, который ведет игровой канал под названием DanTDM.

    Автор: Олеся Волкова
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