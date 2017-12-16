Forbes назвал пятерку самых прибыльных актеров 2017 года

Лос-Анджелес, 16 декабря. Журнал Forbes озвучил список пяти актеров, которые в уходящем году принесли кинематографистам наибольший доход.

При составлении рейтинга журнал брал в расчет три последних фильма актеров, снятых до 1 июня 2017 года.

На вершине рейтинга оказался Джереми Реннер, отличившийся ролью Соколиного Глаза в фильмах о «Мстителях» киновселенной Marvel. Второе место заняла Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Гренджер в «Гарри Поттере».

По данным издания, за каждый выплаченный Реннеру доллар студии получили в прокате 93,8 доллара. Уотсон — 70 долларов.

Третье место заняла Скарлетт Йоханссон, также ставшая героиней «Мстителей». Фильмы с участием Йоханссон собрали в прокате в 66,4 раза больше ее гонорара.

В пятерку также вошли Эми Адамс и Звездный Лорд из марвеловских «Стражей галактики» Крис Прэтт.

Ранее Forbes назвал самым богатым видеоблогером уходящего года Даниэля Миддлтона, который ведет игровой канал под названием DanTDM.