Глава МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

Киев, 16 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками по вопросу миротворцев в Донбассе.

По его словам, Украина не намерена идти на компромиссы в том, что касается мандата будущей миротворческой миссии.

«Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая», — сказал Климкин, подчеркнув, что там нет никого, с кем можно разговаривать.

Ранее Газета.ру сообщала, что замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что реальная работа над будущим документом по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе еще не началась.