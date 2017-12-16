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Общество
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Украина
Глава МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам
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    Глава МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

    2:02  16 Декабря 2017
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    Глава МИД Украины отверг возможность прямых переговоров с ДНР и ЛНР по миротворцам

    Киев, 16 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками по вопросу миротворцев в Донбассе.

    По его словам, Украина не намерена идти на компромиссы в том, что касается мандата будущей миротворческой миссии.

    «Компромиссы бывают и в политике, и в дипломатии, но не такие принципиальные, которые влияют на мандат миссии и на будущее Донбасса. Сама идея о том, что кто-то будет говорить с теми, кого Россия поставила к власти в 2014 году в Донбассе путем фейковых выборов, она шизофреническая», — сказал Климкин, подчеркнув, что там нет никого, с кем можно разговаривать.

    Ранее Газета.ру сообщала, что замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что реальная работа над будущим документом по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе еще не началась.

    Автор: Ирина Новикова
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    #донбасс #павел климкин #мид украины #миротворцы
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