Сирия: МИД осудил обвинения де Мистуры в отсутствии результатов в Женеве

Дамаск, 16 декабря. Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило обвинения в отсутствии результатов переговоров в Женеве, предъявленные МИД Франции и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

«Сирия решительно осуждает заявления, сделанные специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и МИД Франции, которые возлагают ответственность на Сирию в связи с отсутствием прогресса в последнем Раунде переговоров в Женеве», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что подобная риторика продолжает «антисирийскую кампанию».

Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров.