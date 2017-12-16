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Сирия: МИД осудил обвинения де Мистуры в отсутствии результатов в Женеве
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    Сирия: МИД осудил обвинения де Мистуры в отсутствии результатов в Женеве

    1:45  16 Декабря 2017
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    Сирия: МИД осудил обвинения де Мистуры в отсутствии результатов в Женеве

    Дамаск, 16 декабря. Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило обвинения в отсутствии результатов переговоров в Женеве, предъявленные МИД Франции и спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

    «Сирия решительно осуждает заявления, сделанные специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и МИД Франции, которые возлагают ответственность на Сирию в связи с отсутствием прогресса в последнем Раунде переговоров в Женеве», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Также в МИД отметили, что подобная риторика продолжает «антисирийскую кампанию».

    Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров.

    Автор: Ирина Новикова
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    #стаффан де мистура #мид сирии #межсирийские переговоры
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