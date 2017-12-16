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Общество
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Украина
Порошенко предложили заменить кириллицу на латиницу в украинском языке
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    Порошенко предложили заменить кириллицу на латиницу в украинском языке

    1:42  16 Декабря 2017  /обновлено: 1:42  16 Декабря 2017
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    Порошенко предложили заменить кириллицу на латиницу в украинском языке

    Киев, 16 декабря. Президенту Украины Петру Порошенко предложили заменить кириллицу на латиницу в украинском языке. Соответствующая петиция размещена на сайте главы украинского государства.

    По мнению авторов инициативы, переход на латиницу будет способствовать развитию украинского языка на планете. «Мова» станет более доступной для понимания иностранцами. Такое решение также благоприятно скажется на развитии информационных технологий в стране, убеждены авторы обращения.

    «Переход на латиницу очень повлияет на развитие украинского языка во всем мире, так как ее будет легче воспринимать и изучать иностранцам, не говоря уже о преимуществах в сфере информационных технологий», — цитирует Газета.ru.

    Следует отметить, что к настоящему моменту петиция набрала лишь 20 голосов из 25 тысяч. Необходимых для ее обязательного рассмотрения.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #порошенко #петиция #кириллица #латинца
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