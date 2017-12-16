Улюкаева перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ»

Москва, 16 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев находится в СИЗО особой категории «Кремлевский централ», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам правозащитника, в семь часов вечера пятницы Улюкаева доставили в камеру «Кремлевского централа».

«У него нет ни личных вещей, ни прописанных ему гражданским врачом лекарств. Также он жалуется на подскочившее давление и рассчитывает, что в ближайшее время администрация СИЗО обратит внимания на состояние его здоровья», — заявил Мельников.

Правозащитник сообщил, что члены ОНК собираются связаться с адвокатами Улюкаева, чтобы дать шанс родственникам для встречи, передает РИА Новости.

В пятницу Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как сообщала «Газета.ру», дополнительно был назначен штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.