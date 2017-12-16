Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Дешевый и мощный китайский смартфон за 20 тыс. рублей появился в России
Общество
Улюкаева перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Улюкаева перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ»

    1:32  16 Декабря 2017  /обновлено: 1:32  16 Декабря 2017
    116

    Улюкаева перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ»

    Москва, 16 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев находится в СИЗО особой категории «Кремлевский централ», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    По словам правозащитника, в семь часов вечера пятницы Улюкаева доставили в камеру «Кремлевского централа». 

    «У него нет ни личных вещей, ни прописанных ему гражданским врачом лекарств. Также он жалуется на подскочившее давление и рассчитывает, что в ближайшее время администрация СИЗО обратит внимания на состояние его здоровья», — заявил Мельников.

    Правозащитник сообщил, что члены ОНК собираются связаться с адвокатами Улюкаева, чтобы дать шанс родственникам для встречи, передает РИА Новости.

    Улюкаева перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ»

    В пятницу Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как сообщала «Газета.ру», дополнительно был назначен штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #коррупция #улюкаев #сизо
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть