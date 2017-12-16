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Технологии
Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google
Технологии
Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google
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    Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google

    1:19  16 Декабря 2017  /обновлено: 1:20  16 Декабря 2017
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    Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google

    Москва, 16 декабря. Интернет-пользователи пожаловались на трудности с доступом ко всем сервисам Google. 

    Как сообщают «Известия», проблемы возникли при работе с файлами на Google Диске, сервисом Google Переводчик и некоторыми другими.

    На данный момент проблемы устранены. При этом в компании пока не прокомментировали сбои в работе сервисов.

    Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google

    Ранее сообщалось, что аналитики компании Dr. Web обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен вирус, который мог быть использован для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.

    «Газета.ру» сообщала, что специалисты выявили Android.RemoteCode.106.origin в девяти программах, которые загрузили до 11,7 млн человек.  

    Автор: Олеся Волкова
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    #google #интернет
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