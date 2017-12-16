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Небензя дал совет Климкину, где лучше рассказывать легенды об Украине
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    Небензя дал совет Климкину, где лучше рассказывать легенды об Украине

    1:18  16 Декабря 2017  /обновлено: 1:18  16 Декабря 2017
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    Небензя дал совет Климкину, где лучше рассказывать легенды об Украине

    ООН, 16 декабря. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину увязывать свои выступления с повесткой дня. Об этом сообщает ТАСС.

    На очередном заседании СБ ООН обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Северной Кореи. Однако Павел Климкин значительную часть своего выступления посвятил России, в очередной раз обвинив Москву в «оккупации» и «военной агрессии» против Украины.

    «Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа», — заявил Небензя в завершении своей речи.

    Российский дипломат также назвал выступление Климкина проявлением неуважения к ООН, — цитирует телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #оон #климкин #небензя
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