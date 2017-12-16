Путин награжден Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита

Москва, 16 декабря. Посольство Греции в России о награждении президента РФ Владимир Путина Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита.

Сообщается, что торжественная церемония передачи награды, присужденной российскому главе за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания прошла в пятницу в здании дипмиссии.

По словам ректора Фракийского университета Ставроса Тулупидиса, российский лидер оказывает содействие сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры эллинизма. Также, по его словам, благодаря Путину развиваются взаимовыгодные связи между Россией и Грецией.