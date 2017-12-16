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Общество
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Путин награжден Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита
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    Путин награжден Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита

    2:00  16 Декабря 2017
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    Путин награжден Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита

    Москва, 16 декабря. Посольство Греции в России о награждении президента РФ Владимир Путина Золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита.

    Сообщается, что торжественная церемония передачи награды, присужденной российскому главе за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания прошла в пятницу в здании дипмиссии.

    По словам ректора Фракийского университета Ставроса Тулупидиса, российский лидер оказывает содействие сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры эллинизма. Также, по его словам, благодаря Путину развиваются взаимовыгодные связи между Россией и Грецией.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #греция #награждение #золотая медаль
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