Сирия: США назвали Женеву единственной эффективной площадкой по урегулированию 

Вашингтон, 16 декабря. Вашингтон считает Женеву единственной площадкой для эффективного урегулирования сирийского конфликта, говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на представителя ведомства Хезер Науэрт.

В сообщении подчеркивается, что «все стороны, заинтересованные в решении конфликта, должны согласиться с тем, что Женева — единственное место для сирийского процесса политического урегулирования».

В четверг, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, начавшийся 28 ноября. Отметим, что прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не начались.

Отметим, Штаты открыто не признают результативность переговоров в Астане. В частности, в начале декабря министр обороны США Джеймс Мэттис назвал непродуктивным переговорный процесс по Сирии в столице Казахстана.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Астане, который состоится 22 декабря, будут обсуждаться вопросы по дальнейшему функционированию созданных зон деэскалации конфликта в Сирии, обмен пленными и гуманитарная обстановка.

Добавим также, что в Сочи должен состоятся конгресс национального диалога Сирии, инициатором проведения которого выступил президент РФ Владимир Путин. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.