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В Египте ожидают скорого возобновления чартерных перевозок с Россией
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    В Египте ожидают скорого возобновления чартерных перевозок с Россией

    0:41  16 Декабря 2017  /обновлено: 0:41  16 Декабря 2017
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    В Египте ожидают скорого возобновления чартерных перевозок с Россией

    Каир, 16 декабря. Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром означает, что скоро возобновятся и чартерные авиаперевозки, считает советник министра туризма Египта Валид аль-Батуты.

    Египетский политик отметил, что возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой «означает, что путь открыт для всех типов полетов». По его мнению, уже в ближайшее время возобновятся и чартерные рейсы.

    Представитель минтуризма в интервью РИА Новости выразил уверенность, что самое главное было восстановить регулярное авиасообщение, «остальное — детали».

    В Египте ожидают скорого возобновления чартерных перевозок с Россией

    В пятницу Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. Как сообщала «Газета.ру», теперь Россия и Египет ведут переговоры по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах путем привлечения частных охранных организаций.

    Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #египет #авиасообщение
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