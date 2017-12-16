В Египте ожидают скорого возобновления чартерных перевозок с Россией

Каир, 16 декабря. Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром означает, что скоро возобновятся и чартерные авиаперевозки, считает советник министра туризма Египта Валид аль-Батуты.

Египетский политик отметил, что возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой «означает, что путь открыт для всех типов полетов». По его мнению, уже в ближайшее время возобновятся и чартерные рейсы.

Представитель минтуризма в интервью РИА Новости выразил уверенность, что самое главное было восстановить регулярное авиасообщение, «остальное — детали».

В пятницу Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. Как сообщала «Газета.ру», теперь Россия и Египет ведут переговоры по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах путем привлечения частных охранных организаций.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.