Госдеп США выступил за более активное участие Асада на переговорах по Сирии в Женеве

Вашингтон, 16 декабря. Соединенные Штаты Америки считают, что президент Сирии Башар Асада должен активнее участвовать в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирийской Арабской Республике, которые проходят в Женеве. Такое заявление сделала представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее мнению, сирийская оппозиция участвует в переговорах конструктивно. А вот официальный Дамаск затягивает переговоры, — утверждает чиновник Госдепа.

«Мы поддерживаем призыв (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры к сторонникам режима, чтобы те использовали рычаги давления, чтобы убедить режим быть полностью вовлеченным в переговоры с оппозицией в Женеве», — сказала Науэрт.

Следует отметить, что среди «конструктивных» требований сирийской оппозиции в Женеве в качестве предварительного условия заявлено требование об отставке главы государства Башара Асада. Официальный Дамаск выступает против такой постановки вопроса.