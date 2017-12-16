Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Пользователи пожаловались на перебои работы сервисов Google
Политика
Госдеп США выступил за более активное участие Асада на переговорах по Сирии в Женеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп США выступил за более активное участие Асада на переговорах по Сирии в Женеве

    0:23  16 Декабря 2017  /обновлено: 0:23  16 Декабря 2017
    314

    Госдеп США выступил за более активное участие Асада на переговорах по Сирии в Женеве

    Вашингтон, 16 декабря. Соединенные Штаты Америки считают, что президент Сирии Башар Асада должен активнее участвовать в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирийской Арабской Республике, которые проходят в Женеве. Такое заявление сделала представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

    По ее мнению, сирийская оппозиция участвует в переговорах конструктивно. А вот официальный Дамаск затягивает переговоры, — утверждает чиновник Госдепа.

    «Мы поддерживаем призыв (спецпосланника ООН Стаффана) де Мистуры к сторонникам режима, чтобы те использовали рычаги давления, чтобы убедить режим быть полностью вовлеченным в переговоры с оппозицией в Женеве»,  — сказала Науэрт.

    Следует отметить, что среди «конструктивных» требований сирийской оппозиции в Женеве в качестве предварительного условия заявлено требование об отставке главы государства Башара Асада. Официальный Дамаск выступает против такой постановки вопроса.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #асад #переговоры #госдеп #женева
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть