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«Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН
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    «Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН

    0:02  16 Декабря 2017  /обновлено: 0:30  16 Декабря 2017
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    «Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН

    Москва, 16 декабря. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы нарушении Россией гарантии Будапештского меморандума.

    Ранее Климкин в ходе заседания Совбеза ООН по КНДР заявил, что Россия нарушает гарантии Будапештского меморандума, упомянув присоединение Крыма и Донбасс.

    Железняк отметил, что единственным козырем киевских властей во внутренней и внешней политике является «безграмотной хамство».

    «Чтобы не дать миру забыть о своем существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчете на жалость и подачки западных спонсоров», — заявил Железняк в интервью RT.

    При этом депутат подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют Климкина как дипломата.

    «Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #кндр #климкин #совбезоон #железняк #басс
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