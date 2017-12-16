«Безграмотное хамство»: в Госдуме ответили на заявление Климкина в Совбезе ООН

Москва, 16 декабря. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы нарушении Россией гарантии Будапештского меморандума.

Ранее Климкин в ходе заседания Совбеза ООН по КНДР заявил, что Россия нарушает гарантии Будапештского меморандума, упомянув присоединение Крыма и Донбасс.

Железняк отметил, что единственным козырем киевских властей во внутренней и внешней политике является «безграмотной хамство».

«Чтобы не дать миру забыть о своем существовании, Порошенки и Климкины готовы на любой неуклюжий фарс в расчете на жалость и подачки западных спонсоров», — заявил Железняк в интервью RT.

При этом депутат подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют Климкина как дипломата.