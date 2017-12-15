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Россия
Улюкаев в СИЗО пожаловался на высокое давление
Россия
Улюкаев в СИЗО пожаловался на высокое давление
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    Улюкаев в СИЗО пожаловался на высокое давление

    23:54  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:54  15 Декабря 2017
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    Улюкаев в СИЗО пожаловался на высокое давление

    Москва, 15 декабря. Осужденный накануне к восьми годам лишения свободы министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, находясь в СИЗО «Матросская тишина», пожаловался на высокое давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

    На вопрос о своем самочувствии Улюкаев ответил, что чувствует себя «терпимо», однако давление после судебного заседания у него повысилось. Кроме того, бывшего министра доставили в следственный изолятор без необходимых вещей и лекарств, - пояснил Мельнииков. 

    Улюкаев также сообщил, что врач осмотрел его и выписал таблетки.

    «Мы рекомендовали администрации СИЗО обратить особое внимание на его состояние здоровья, поскольку лекарства ему могут передать родственники не ранее понедельника»,  — цитирует ТАСС слова Мельникова.

    Накануне RT сообщало о приговоре, вынесенном в отношении Алексея Улюкаева.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #улюкаев #сизо #давление #матросская тишина
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