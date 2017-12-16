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Фото Тимати с Путиным в Instagram набрало рекордное количество лайков
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    Фото Тимати с Путиным в Instagram набрало рекордное количество лайков

    0:00  16 Декабря 2017
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    Фото Тимати с Путиным в Instagram набрало рекордное количество лайков

    Москва, 16 декабря. Фотография рэпера Тимати с президентом России Владимиром Путиным на странице музыканта в Instagram стала одной из самых популярных во всем российском сегменте соцсети.

    За неделю пост Тимати собрал более 1,357 млн лайков. При этом, как сообщает URA.RU, в среднем каждую фотографию рэпера лайкают порядка 300-400 тыс. пользователей.

    Тимати опубликовал снимок 7 декабря. В кадре он стоит плечом к плечу с президентом,  показывая большие пальцы. 

    «Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря», — подписал фотографию музыкант, добавив, что для него день «окончился одной из самых ярких встреч уходящего года». 

    Отметим, что аккаунт Тимати является одним из самых популярных в российском сегменте соцсети. На момент публикации на артиста было подписано 10,4 млн человек. 

    Фото Тимати с Путиным в Instagram набрало рекордное количество лайков

    Ранее, в начале декабря, в интервью «Телеканалу 360» музыкант сообщил, что ждал выдвижения кандидатуры Путина на выборы-2018 «все это время» и «искренне обрадовался» этой новости.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #instagram #соцсети #тимати
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