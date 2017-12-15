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Россия
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Медведев назначил Расстригина заместителем главы МЭР
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    Медведев назначил Расстригина заместителем главы МЭР

    23:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:32  15 Декабря 2017
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    Медведев назначил Расстригина заместителем главы МЭР

    Москва, 15 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил Михаила Расстригина на должность заместителя министра экономического развития РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный сайт.

    «Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в распоряжении премьер-министра России.

    Следует отметить, что ранее Расстригин работал помощником министра экономического развития.

    Накануне Замоскворецкий суд города Москвы вынес приговор в отношении бывшего министра экономического развития России Сергея Улюкаева. Об этом сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #медведев #правительство #мэр #расстригин
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