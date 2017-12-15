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Россия
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Политика
Клинцевич назвал внутриполитическим спектаклем разногласия Трампа и Тиллерсона
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    Клинцевич назвал внутриполитическим спектаклем разногласия Трампа и Тиллерсона

    23:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:33  15 Декабря 2017
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    Клинцевич назвал внутриполитическим спектаклем разногласия Трампа и Тиллерсона

    Москва, 15 декабря. США уже сами запутались в своем внутриполитическом спектакле, в котором одно должностное лицо опровергает сделанное чуть ранее заявление другим должностным лицом, считает первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

    Президент США Дональд Трамп в пятницу сделал заявление, что хотел бы получить помощь от России при урегулировании северокорейского кризиса. Однако уже пару часов спустя глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон сообщил, что США не приемлют никаких предварительных условий при контактах с Северной Кореей, настроены весьма решительно.

    «Они уже сами в этом внутриполитическом спектакле запутались и боятся сделать что-то непоправимое. Учитывая то, что американское руководство все время делает стратегические ошибки», — заявил Клинцевич в интервью РИА Новости.

    При этом политик выразил мнение, что Вашингтону не справиться с ситуацией вокруг КНДР, как и в случае с Сирией, без России.

    Клинцевич назвал внутриполитическим спектаклем разногласия Трампа и Тиллерсона

    Ранее в пятницу, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого высказались за установление диалога с КНДР для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

    Автор: Олеся Волкова
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