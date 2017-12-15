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Сирия: перспективы урегулирования конфликта обсудил Научный совет МИД РФ
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    Сирия: перспективы урегулирования конфликта обсудил Научный совет МИД РФ

    23:18  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:18  15 Декабря 2017
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    Сирия: перспективы урегулирования конфликта обсудил Научный совет МИД РФ

    Москва, 15 декабря. Участники Научного совета при МИД РФ обсудили перспективы политического урегулирования в Сирии, а также конфликтные ситуации на Украине и вокруг Северной Кореи, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. 

    В центре внимания заседания, которое состоялось в пятницу под председательством главы ведомства Сергея Лаврова, находились «приоритеты отечественной дипломатии в современных условиях». Главными темами обсуждения стали перспективы политического урегулирования в Сирии, а также решение конфликтных ситуаций на Украине и вокруг КНДР.

    Участники заседания Совета отметили «особое геополитическое значение Евразии», дающее «большие возможности для развития равноправного сотрудничества и интеграционных процессов». 

    На заседании подчеркнули, что МИД России необходимо продолжать тесно взаимодействовать с научным и экспертно-политологическим сообществом, чтобы своевременно выявлять «новые тенденций в международной жизни».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #украина #кндр #лавров #мидрф
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