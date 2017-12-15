Сирия: перспективы урегулирования конфликта обсудил Научный совет МИД РФ

Москва, 15 декабря. Участники Научного совета при МИД РФ обсудили перспективы политического урегулирования в Сирии, а также конфликтные ситуации на Украине и вокруг Северной Кореи, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В центре внимания заседания, которое состоялось в пятницу под председательством главы ведомства Сергея Лаврова, находились «приоритеты отечественной дипломатии в современных условиях». Главными темами обсуждения стали перспективы политического урегулирования в Сирии, а также решение конфликтных ситуаций на Украине и вокруг КНДР.

Участники заседания Совета отметили «особое геополитическое значение Евразии», дающее «большие возможности для развития равноправного сотрудничества и интеграционных процессов».

На заседании подчеркнули, что МИД России необходимо продолжать тесно взаимодействовать с научным и экспертно-политологическим сообществом, чтобы своевременно выявлять «новые тенденций в международной жизни».