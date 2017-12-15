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Россия
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Политика
Климкин анонсировал новые антироссийские санкции в феврале 2018 года
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    Климкин анонсировал новые антироссийские санкции в феврале 2018 года

    23:11  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:11  15 Декабря 2017
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    Климкин анонсировал новые антироссийские санкции в феврале 2018 года

    Москва, 15 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал новые санкции против Российской Федерации, которые, по его словам, запланированы на февраль 2018-го года. Об этом сообщает ТАСС.

    Дипломат утверждает, что речь идет о «новой и очень серьезной порции санкций», направленной против активов российских олигархов.

    «Мы говорим о том, чтобы создать систему такого давления»,  — сказал Климкин в эфире украинского телеканала «Прямой».

    Накануне прошла первая за последние три года встреча главы МИД Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Известно, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Ее главной темой стал обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе,  — сообщала Газета.ru. со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #санкции #россия #климкин #мид украины
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