Климкин анонсировал новые антироссийские санкции в феврале 2018 года

Москва, 15 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал новые санкции против Российской Федерации, которые, по его словам, запланированы на февраль 2018-го года. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат утверждает, что речь идет о «новой и очень серьезной порции санкций», направленной против активов российских олигархов.

«Мы говорим о том, чтобы создать систему такого давления», — сказал Климкин в эфире украинского телеканала «Прямой».

Накануне прошла первая за последние три года встреча главы МИД Украины Павла Климкина с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Известно, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Ее главной темой стал обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе, — сообщала Газета.ru. со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.