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Спецслужбы задержали главу харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика
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    Спецслужбы задержали главу харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика

    23:07  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:08  15 Декабря 2017
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    Спецслужбы задержали главу харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика

    Киев, 15 декабря. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области главу Харьковского территориального совета движения «Украинский выбор — Право народа» Андрея Лесика, сообщил его помощник Геннадий Соколов.

    По словам помощника, Лесик находился на стационарном лечении в Луганской области. Его задержали в квартире его жены, куда политик отпросился с медучреждения, чтобы поздравить гражданскую супругу с днем рождения. 

    «Сотрудники СБУ задержали непонятно на каком основании, показали определение следственного судьи от Натальи Ефименко и все», — цитирует слова Соколова «Интерфакс».

    Лесика доставили в Киевский районный суд Харькова для избрания меры пресечения.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, Лесика обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

    Ранее Лесик сообщал, что основанием для подозрения стал ссылка, размещенная на его странице в соцсети.

    Спецслужбы задержали главу харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика

    В мае 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии «Видродження». Является членом организации «Украинский выбор», возглавляемой Виктором Медведчуком. Как сообщала «Газета.ру», политик неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией. 

    В июле 2016 года Лесик заявлял, что его жизнь находится под угрозой, поэтому он вынужден ограничить свое передвижение по избирательному округу.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #сбу #лесик
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