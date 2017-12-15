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Технологии
Система Face ID в iPhone X не смогла отличить лица двух китаянок
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    Система Face ID в iPhone X не смогла отличить лица двух китаянок

    22:49  15 Декабря 2017  /обновлено: 22:49  15 Декабря 2017
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    Система Face ID в iPhone X не смогла отличить лица двух китаянок

    Пекин, 15 декабря. Жительница китайского города Нанкин дважды возвращала в магазин купленный ей iPhone X. Причиной недовольства девушки стали неполадки в работе системы идентификации Face ID: смартфон без проблем разблокировала ее коллега.

    Как сообщает South China Morning Post, владелица гаджета обратилась на горячую линию Apple и рассказала о случившемся казусе. В компании девушке поверили не сразу, но после проверки согласились заменить iPhone X.

    Однако и второй раз смартфон подвел. Коллега владелицы без проблем разблокировала телефон. После этого китаянка вернула iPhone и забрала свои деньги.

    Система Face ID в iPhone X не смогла отличить лица двух китаянок

    На данный момент компания Apple не распространяла официальные комментарии относительно инцидента.

    Отметим, функция Face ID, распознающая лицо владельца в iPhone X, подвела своих создателей еще время презентации новинки. Вице-президент Apple Крейг Федериги, демонстрируя публике новую функцию, так и не смог разблокировать iPhone X.

    В начале декабря пользователи по всему миру пожаловались на неработающий Face ID в операционной системе iOS 11.2. Как сообщала «Газета.ру», для устранения ошибки хозяевам «яблочных» гаджетов посоветовали перезагрузить смартфон, либо сбросить все настройки.

    Автор: Олеся Волкова
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