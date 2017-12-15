Саакашвили признался, что верит в «великое будущее» Украины

Киев, 15 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили верит, что Украину ждет «великое будущее». Об этом он заявил в интервью для New York Times.

Политик отметил, что на Украине устоялась традиция, согласно которой олигархи, которые научились управлять избирательным процессом, празднуют успех на выборах.

«Я верю в великое будущее Украины… Я надеюсь, что доживу до этого не столь далёкого дня, когда буду иметь возможность разделить эту победу со всеми украинцами и другими народами, живущими на постсоветском пространстве», — сказал бывший президент Грузии, слова которого цитирует RT.

Накануне французский политолог прокомментировал конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и Михаилом Саакашвили. По его мнению, грузинский лидер стремится остаться в живых «в политическом смысле».