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Россия
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Политика
Саакашвили признался, что верит в «великое будущее» Украины
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    Саакашвили признался, что верит в «великое будущее» Украины

    22:42  15 Декабря 2017  /обновлено: 23:05  15 Декабря 2017
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    Саакашвили признался, что верит в «великое будущее» Украины

    Киев, 15 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили верит, что Украину ждет «великое будущее». Об этом он заявил в интервью для New York Times.

    Политик отметил, что на Украине устоялась традиция, согласно которой олигархи, которые научились управлять избирательным процессом, празднуют успех на выборах.

    «Я верю в великое будущее Украины… Я надеюсь, что доживу до этого не столь далёкого дня, когда буду иметь возможность разделить эту победу со всеми украинцами и другими народами, живущими на постсоветском пространстве», — сказал бывший президент Грузии, слова которого цитирует RT.

    Накануне французский политолог прокомментировал конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и Михаилом Саакашвили. По его мнению, грузинский лидер стремится остаться в живых «в политическом смысле».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #саакашвили #вера #великое будущее
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