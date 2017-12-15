

Москва, 15 декабря. Комментарий телеведущей Ксении Собчак к ответу президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции раскритиковали россияне. По мнению некоторых интернет-пользователей это лишь «пустой треп».

Собчак, объявившая ранее о желании баллотироваться в главы государства, через сутки после большой пресс-конференции Путина ответила на его слова о «бегающих по России Саакашвили».

Не многие разделили мнение Собчак. В частности, на страницах «МК» под данной новостью читатели упрекнули телеведущую в популизме.

«В политике я не силен, но таким как Собчак, Навальный, Касьянов и так далее, нельзя и близко подпускать к власти. Поют все хорошо и красиво, но как до дела, так в кусты», — пишет один из интернет-пользователей.

«Пустой треп, кто мешает смотреть «Дождь»? Целыми сутками молотит по ящику. Другое дело, кто его хочет смотреть?! Вот и Собчак никто не запрещает нести, что душе угодно», — пишет читатель.

«Беда то в том, что пусти козлов в огород (Навального, ее, Дождь и проч.) и действительно начнется вакханалия, есть у меня такое подозрение, что они не демократические институты развивать начнут, а просто под себя все подгребать. Нет?», — спрашивает один из пользователей.

«Люди не понимают, что путь в политику непрост тернист и дорогу осиливают идущие, а не вспархивающие стрекозы, объевшиеся фуа-гра», — написал еще один читатель, выдвинувший помимо этого версию о том, что Собчак лишь пересказывает идеи своего мужа.