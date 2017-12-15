КНДР обвинила СБ ООН в «низкопоклонстве перед США»

ООН, 15 декабря. Северная Корея считает, что Совет безопасности ООН действует в интересах Соединенных Штатов Америки. Позицию Пхеньяна озвучил постоянный представитель страны в ООН Ча Сон Нам. Он выразил тревогу в связи с тем, что ООН стала орудием в руках Вашингтона.

«Организация занята низкопоклонством перед США, вводит санкции и оказывает давление на нас», — убежден дипломат.

Следует отметить, что за последнее время Совет безопасности ООН два раза вводил ограничительные меры против Северной Кореи. Поводом для санкций стали ядерные испытания КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея и в дальнейшем будет стремиться к тому, чтобы стать самой мощной державой в военной сфере. Представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам подчеркнул, что своими действиями Пхеньян не причиняет вреда другим государствам. Целью усиления в военной сфере является защита собственных интересов, — цитировала дипломата корейского дипломата Газета.ru.