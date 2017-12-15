Москва и Каир ведут переговоры об усилении безопасности в аэропортах Египта

Москва, 15 декабря. Россия и Египет ведут переговоры по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах. Об этом заявил глава Минавиации Египта Шериф Фатхи.

По его словам, обсуждают усиление мер безопасности в аэропортах Египта путем привлечения частных охранных организаций.

«Договоренность будет достигнута, скоро мы узнаем подробности. Мы договорились, что проведем еще ряд встреч, разработаем дорожную карту по туристическим аэропортам и алгоритму возобновления авиасообщения», — сказал министр в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. Вопрос о восстановлении чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться в начале 2018 года.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На его борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Позднее ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.