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Политика
Москва и Каир ведут переговоры об усилении безопасности в аэропортах Египта
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    Москва и Каир ведут переговоры об усилении безопасности в аэропортах Египта

    22:09  15 Декабря 2017  /обновлено: 22:09  15 Декабря 2017
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    Москва и Каир ведут переговоры об усилении безопасности в аэропортах Египта

    Москва, 15 декабря. Россия и Египет ведут переговоры по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах. Об этом заявил глава Минавиации Египта Шериф Фатхи.

    По его словам, обсуждают усиление мер безопасности в аэропортах Египта путем привлечения частных охранных организаций.

    «Договоренность будет достигнута, скоро мы узнаем подробности. Мы договорились, что проведем еще ряд встреч, разработаем дорожную карту по туристическим аэропортам и алгоритму возобновления авиасообщения», — сказал министр в комментарии РИА Новости.

    Ранее стало известно, что Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. Вопрос о восстановлении чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться в начале 2018 года.

    Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На его борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Позднее ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #египет #авиасообщение
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