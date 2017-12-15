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Политика
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Политика
«Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС
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    «Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС

    22:02  15 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  15 Декабря 2017
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    «Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС

    Берлин, 15 декабря. Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода, после чего западные интернет-пользователи сразу же потребовали отменить ограничительные меры.

    Большинство пользователей сходятся во мнении, что санкции — это бессмысленный шаг, который никак не может повлиять на политику России. Об этом они заявляют, комментируя твит председателя Совета Европы Дональда Туска о том, что Европа едина в своем решении продлить санкции.

    «Снимите эти экономические санкции с России! Санкции — это глупая мера», — пишет в Twitter депутат из Берлина Гуннар Линдман.

    «ЕС, как вы не понимаете, что это не окажет никакого эффекта на Россию, а только усложнит жизнь простых людей. Будьте умнее, мы же не в детском саду, верно?», — соглашается с этой точкой зрения Мартин ванн Лерсель из Голландии.   

    «Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС

    А пользователь из Германии под ником Рэй указывает на то, что решение продлить санкции Европа приняла не самостоятельно, а по указке своих «хозяев» из НАТО.

    «Когда хозяева тянут за ниточки НАТО, марионетки начинают плясать», — отмечает он.  

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #санкции #россия #ес
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