«Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Берлин, 15 декабря. Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода, после чего западные интернет-пользователи сразу же потребовали отменить ограничительные меры.

Большинство пользователей сходятся во мнении, что санкции — это бессмысленный шаг, который никак не может повлиять на политику России. Об этом они заявляют, комментируя твит председателя Совета Европы Дональда Туска о том, что Европа едина в своем решении продлить санкции.

«Снимите эти экономические санкции с России! Санкции — это глупая мера», — пишет в Twitter депутат из Берлина Гуннар Линдман.

«ЕС, как вы не понимаете, что это не окажет никакого эффекта на Россию, а только усложнит жизнь простых людей. Будьте умнее, мы же не в детском саду, верно?», — соглашается с этой точкой зрения Мартин ванн Лерсель из Голландии.

А пользователь из Германии под ником Рэй указывает на то, что решение продлить санкции Европа приняла не самостоятельно, а по указке своих «хозяев» из НАТО.

«Когда хозяева тянут за ниточки НАТО, марионетки начинают плясать», — отмечает он.

Tear down this economic sanctions on #Russia ! Sanctions ist the stupid way. — Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) December 14, 2017