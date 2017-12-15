«Это глупо»: немецкий депутат раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Берлин, 15 декабря. Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода, после чего западные интернет-пользователи сразу же потребовали отменить ограничительные меры.
Большинство пользователей сходятся во мнении, что санкции — это бессмысленный шаг, который никак не может повлиять на политику России. Об этом они заявляют, комментируя твит председателя Совета Европы Дональда Туска о том, что Европа едина в своем решении продлить санкции.
«Снимите эти экономические санкции с России! Санкции — это глупая мера», — пишет в Twitter депутат из Берлина Гуннар Линдман.
«ЕС, как вы не понимаете, что это не окажет никакого эффекта на Россию, а только усложнит жизнь простых людей. Будьте умнее, мы же не в детском саду, верно?», — соглашается с этой точкой зрения Мартин ванн Лерсель из Голландии.
А пользователь из Германии под ником Рэй указывает на то, что решение продлить санкции Европа приняла не самостоятельно, а по указке своих «хозяев» из НАТО.
«Когда хозяева тянут за ниточки НАТО, марионетки начинают плясать», — отмечает он.
Tear down this economic sanctions on #Russia ! Sanctions ist the stupid way.— Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) December 14, 2017
When master is pulling the strings the NATO puppets are going to fidget— Ray (@XRAY167) December 15, 2017