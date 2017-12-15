Северная Корея заявила в ООН о планах стать самой мощной ядерной державой

ООН, 15 декабря. Северная Корея продолжит свой путь к становлению в качестве мощнейшей ядерной и военной державы в мире. Такое заявление сделал постоянный представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам.

По его словам, Пхеньян будет идти только вперед и «победно прогрессировать», вопреки заявлениям своих неприятелей. Ча Сон Нам подчеркнул, что действия КНДР не нарушают интересы других государств.

«Наличие ядерного оружия служит только для самообороны и поддержания безопасности в регионе», — полагает дипломат.

Следует заметить, что после выступления Ча Сон Нама госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о непризнании ядерного статуса Северной Кореи. Аналогичную позицию высказали и некоторые другие участники дискуссии.

Накануне Рекс Тиллерсон заявил о готовности Соединенных Штатов Америки к военному решению проблемы КНДР.